"Vedi, vidi, vici". I gladiatori sono giovinazzesi, finisce 2-4

"Veni, vidi, vici" è la frase con la quale, secondo la storia, Gaio Giulio Cesare annunciò la vittoria del 2 agosto 47 a.C. contro l'esercito di Farnace II del Ponto a Zela, nel Ponto.Un concetto "preso in prestito" dale dai suoi giocatori, gladiatori trionfanti sul rettangolo - espugnatocon la doppietta die i gol di- della, in un'arena con le bandiere biancoverdi sventolanti.Per il club di, secondo a pari merito con il Benevento e a due lunghezze dalla capolista Manfredonia, è, ma soprattutto la seconda vittoria in quattro giorni. Che fa salire il volume di entusiasmo e fiducia.Al PalaTolive, Di Vittorio sceglie Marcio Ganho, Basso Cobo, Colletta, Lavrendi e Dani Chino, mentre Bernardo, privo di Fermino e Mentasti, risponde con La Notte, Menini, Ferreira Praciano, Montelli e Silon Junior. E l'equilibrio, che sembrava intoccabile, dura due minuti: una fiammata di Menini per, che incrocia il diagonale mancino sul palo più lontano, vale lo 0-1.Un'occasione per parte anticipa lo slalom di, al 4', che fa tornare la gara in parità (1-1). È però il Giovinazzo, dopo aver attutito il colpo, a provare con maggiore insistenza a condurre la gara. E se le occasioni della squadra biancoverde sono a getto continuo, con Silon, Menini e Piscitelli, con il contagocce sono quelle della Roma che chiude in quattro per il rosso diretto a Kamel, a causa di un presunto colpo proibito a Menini. Al 20' è 1-1.Quando si riparte, i pugliesi, ripristinata la parità, rimettono la testa avanti: Silon, al 2', ricambia l'assist aper il nuovo vantaggio. È 1-2. Ed è in questa fase che il Giovinazzo da guerriero diventa gladiatore e ancora con, al 7', aumenta il divario: 1-3 e doppietta per lui.I padroni di casa hanno un'occasione clamorosa per segnare, ma Gallitelli, a due passi dalla porta, colpisce il palo esterno. A ridurre il gap, al 15', è proprio, poi ci vuole un super intervento di Marcio Ganho per stoppare un destro di Palumbo. Nel finale, con Colletta quinto di movimento, gli ospiti tengono botta e con le ultime riserve di energia calano il poker, al 17', con. È la rete del 2-4 finale.Per, alla terza vittoria stagionale, «la squadra è viva e lo dimostra con tutti i suoi effettivi e anche dalla panchina non manca mai il sostegno:, pian piano. Abbiamo fatto una gara importante su un campo ostico - ha proseguito il tecnico del Defender Giovinazzo C5 - contro una squadra di assoluto valore che sono sicuro lotterà per le zone alte durante il campionato».«Veniamo da due vittorie che hanno il loro significato - ha detto ancora -, ma sappiamo che non possiamo rilassarci e dobbiamo subito pensare a prepararci e a concentrarci per la partita di sabato (in casa con i) che chiuderà questo tour de force di tre partite in una sola settimana», ha concluso Bernardo.