1° maggio, lo SPI CGIL ricorda le battaglie per i diritti dei lavoratori

Di seguito il comunicato delloin occasione della Festa dei Lavoratori.«"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione". Nella nostra Costituzione il tema del lavoro ha un ruolo preminente e i diritti dei lavoratori, insieme ai diritti universali e di cittadinanza, sono da sempre al centro della nostra azione sindacale. Il 1° maggio, festa del lavoro, ricordiamo le battaglie combattute per affermare i diritti dei lavoratori e ilche riunisce tutti i pensionati, le pensionate e le persone anziane aderenti alla Cgil, presso la propria sede in piazza Vittorio Emanuele II n. 20 organizza un presidio per i diritti. Vi aspettiamo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e insieme a voi leggeremo alcuni articoli fondamentali della Costituzione Italiana. I presenti saranno stimolati a commentarli per ricordarne il valore fondamentale per la vita democratica della nostra nazione.Viva il Primo maggio, viva la Festa dei Lavoratori!».