Defender Giovinazzo C5, 4-1 al Cus Molise per cullare il sogno play-off

Una vittoria, la nona stagionale, che certificadelin serie A2 Elite con quattro turni di anticipo (un obiettivo incredibile sino a gennaio scorso, quando i biancoverdi del presidenteerano in zona play-out) e permette di cullare il sogno play-off.Il risultato conclusivo dicon cui, nella ventiduesima giornata del girone B, i giovinazzesi hanno superato sul parquet del PalaPansini il, permette ai biancoverdi non soltanto di staccare il pass per il prossimo campionato nazionale, ma anche di agganciare al, l'ultimo per la post-season, la Lazio - ora entrambe a quota 32 - rallentata in casa dall'Itria. Di, autore di una doppietta e di benstagionali, le reti dei padroni di casa.Bernardo, privo di Fermino, Montelli e Palumbo, schiera dal primo minuto Di Capua, Piscitelli, Dibenedetto, Silon Junior e Fanfulla, mentre Sanginario si affida a Vinicius, Peralta, Di Stefano, Tiglia e De Nisco. Pronti, via, bastano tre minuti per vedere il potente tiro di, ben servito da Silon, superare Vinicius per l'1-0 dei biancoverdi. In pressione costante, i padroni di casa, raddoppiano un minuto più tardi con, baby terribile, che si libera con caparbietà in area e sfodera il 2-0.Sul fronte opposto Denisco colpisce un palo e in collaborazione con Triglia cerca di creare scompiglio in area avversaria, mentre Rappa si trova solo davanti a Di Capua, ma non è così cinico spedendo fuori la sfera. Implacabile, al 19', è il solitoche duetta con Menini e fa partire il suo bolide che toglie le ragnatele dal sette per il 3-0 che manda le due squadre negli spogliatoi.Primi minuti della seconda frazione di gara irrilevanti per la cronaca. All'8', Roselli si procura una punizione e lascia l'incombenza ache firma la sua doppietta personale con il solito tiro, 4-0. E partita ormai in ghiaccio. Gli attacchi sterili dei molisani portati avanti da Di Lisio si infrangono su un Di Capua in splendida forma, mentre sull'altro versante Silon prova a firmare la sua tripletta, invano.Di Lisio, invece, si fa ipnotizzare ancora una volta dell'estremo di casa. È bravo, invece,a tre secondi dalla sirena a trovare la sospirata marcatura per il 4-1 di chiusura. Sfortunati gli ospiti anche perché perdono per infortunio Vinicius negli ultimi 7 minuti.«Abbiamo approcciato bene la gara, siamo passati in vantaggio abbastanza presto e poi abbiamo gestito il risultato - ha detto Bernardo - che ci ha permesso di blindare aritmeticamente la salvezza. A inizio gennaio eravamo in piena zona play-out e oggi (ieri), dopo un girone di ritorno stratosferico,. E non era affatto scontato».La vittoria sul Cus Molise ha portato i biancoverdi al quinto posto, in piena zona play-off, un traguardo impensabile sino ad un paio di mesi fa. «Adesso ce la giochiamo, mancano tre gare e noi dobbiamo ancora riposare, ma - ha promesso Bernardo -, faremo di tutto per portare più punti possibili a casa. Poi, se ci riusciremo, sarà», ha concluso.