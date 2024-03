Dibenedetto: «Necessario vincere. L’obiettivo è centrare i play-off»

Se da un lato il tecnicoprepara und'attacco per l'assalto al Cus Molise penultimo della classe, dall'altro anche, autore del 2-2 conclusivo sul rettangolo dell'Itria, spinge la squadra al ritorno al successo.«È evidente che per noi è indispensabile vincere e conquistare tre punti che ci consentano di mantenere il sesto posto», a -2 dalla Lazio quinta, ultima posizione nella griglia dei play-off. Il club del presidente, infatti, con un girone di ritorno stratosferico (in 8 partite sin qui disputate) è in piena corsa per la post-season.Un momento del girone B di serie A2 Elite che va vissuto con voglia, intensità e con lucidità, tre fattori che hanno permesso ai biancoverdi di impattare, per ben due volte, sabato scorso a Martina Franca. «Abbiamo conquistato un solo punto contro una squadra organizzata come l'Itria - ha detto Dibenedetto -, ma potevamo anche vincere. In ogni modo un pari fuori casa non è mai un risultato negativo, quindi va tutto molto bene:e la classifica ne è la piena dimostrazione».Un'accelerazione iniziata a gennaio, quella dei giovinazzesi di mister, che li ha portati dall'undicesimo posto di dicembre (con il Giovinazzo in piena zona play-out) al, ad appena due lunghezze dai play-off.Ma il campionato non è finito: restano da giocare altre quattro partite (i biancoverdi non hanno ancora riposato) e sabato, nel ventiduesimo turno di campionato, l'avversario sarà ilimpelagato in piena bagarre salvezza e reduce da due sconfitte di fila.Il roster molisano, guidato dal tecnico Sanginario, nonostante la deficitaria posizione nella parte bassa della classifica, annovera atleti del calibro del laterale spagnolo Peralta, del pivot italiano Triglia e del portiere brasiliano Oliveira. Non ci sarà Nathan De Oliveira, fermato per un turno alla pari di«Loro hanno necessità di far punti - ha detto ancora Dibenedetto -, noi, invece, dobbiamo lottare su ogni palla e restare concentrati al massimo sino all'ultimo minuto.».L'appuntamento, sul parquet del PalaPansini, è per questo pomeriggio. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 16.00.