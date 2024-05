Europee, ecco come a Giovinazzo possono votare gli elettori infermi

L'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e ulteriormente modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, prevede che gli elettori, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, (trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap) e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continua e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predetti dimore.Per avvalersi di tale diritto, è necessario far pervenire al Sindaco, nel periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la votazione:a) una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, allegandovi copia della tessera elettorale;b) un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'ASL, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui innanzi con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;c) copia di un documento d'identità in corso di validità.L'elettore interessato deve fare pervenire all'ufficio elettorale comunale, entro lunedìla domanda di ammissione al voto domiciliare in cui deve essere indicato l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e un recapito telefonico. Si allega alla presente pagina il modulo di richiesta del voto domiciliare.La dichiarazione di opzione può essere inviata:- per posta all'indirizzo Comune di Giovinazzo, Piazza Vittorio Emanuele II, 64;- per posta elettronica: protocollo@comune.giovinazzo.ba.it - per pec: protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it - recapitata a mano, anche tramite terze persone.