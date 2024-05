Parcheggio via Fossato, a Giovinazzo arrivati 30 alberi

Proseguono i lavori all'interno di quella che sarà. Nella giornata di ieri, martedì 30 aprile, sono giunti a Giovinazzo 30 nuovi alberi di tiglio, che andranno a rendere gradevole l'area. Soddisfatto di questo nuovo passaggio il sindacoche sui social network li ha definiti «alti, verdi e maestosi».Abbiamo quindi voluto sentire l'assessore ai Lavori Pubblici,il quale ci ha spiegato: «Il cantiere si era fermato per permettere alcuni correttivi all'opera sulla base di quanto il quadro economico aveva messo a disposizione grazie alle economie di gara. La proroga da noi concessa arriva sino a fine luglio, ma oltre alla parte edile vanno anche prese in considerazione le ulteriori forniture riguardanti l'illuminazione e il settore automazione. Non si tratta - ha precisato l'assessore - con ogni evidenza di una lingua d'asfalto con segnaletica orizzontale e verticale, come qualcuno ha erroneamente voluto far intendere, ma di un'opera complessa e nevralgica per la nostra città. Se le forniture tecnologiche dovessero tardare o vi fossero difficoltà nella configurazione degli impianti, si potrebbe ancora slittare. Quindi vorrei tranquillizzare tutti: se riusciamo ad aprirlo in estate, bene. Altrimenti è giusto i cittadini sappiano che si tratta di fondi derivanti dal PNRR da essere spesi entro il dicembre 2025 e rendicontati nella primavera del 2026. Ci vuole calma e soprattutto conoscenza delle problematiche per comprendere bene le tempistiche dei lavori. Una cosa è certa: Giovinazzo avrà il suo parcheggio a Levante, utile a decongestionare il traffico nel centro cittadino nei momenti di maggiore affollamento. Lavoriamo perché l'opera venga consegnata nei giusti tempi», ha concluso il vicesindaco.Il cantiere era stato avviato nell'ottobre del 2023 e l'intervento, all'inizio presuntivamente di un anno, ha un valore complessivo di circa