Il Defender Giovinazzo non teme la trasferta di venerdì a Benevento

Mancano ormai quattro turni al termine del girone B di serie A2 Elite con una classifica che, ormai, comincia pian piano a delinearsi lasciando, però, ancora incertezze su chi trionferà e chi occuperà le posizioni nelle griglie dei play-off e dei play-out.Le uniche certezze, in questo momento, sono rappresentate da squadre come ilche ha in tasca l'aritmetica permanenza nella seconda serie nazionale.I ragazzi di, che recuperadopo la squalifica, hanno ormai virato sull'obiettivo play-off dopo la vittoria in scioltezza di sabato scorso con il Cus Molise e sulle ali dell'entusiasmo di un girone di ritorno superlativo si recheranno, questa volta di venerdì, a Benevento, nella tana della capolista, consapevoli che non avranno nulla da perdere in una partita, persa all'andata di misura per 2-3, e che li vede nettamente sfavoriti alla vigilia vista la differenza tecnica fra i due roster.Da una parte l'esperienza di chi conosce determinati campionati giocati ad alti livelli comee dall'altra un mix di atleti navigati comeaffiancati da alcuni baby di belle speranze che si stanno rivelando certezze, non solo come Fanfulla, ancora a segno sabato scorso, ma anche come Greco e Rotunno, inseriti negli ultimi minuti dal tecnico campano che continua a puntare molto anche sulla corsa inesauribile di«La squadra, da dicembre, sta attraversando un periodo positivo - ha affermato il laterale - che ci ha portato ad inserirci nella corsa play-off inaspettatamente quando ormai parecchie squadre ci davano per spacciate. Ora dobbiamo semplicemente, che ha coinvolto anche noi più giovani, cercando di ottenere più punti possibili cominciando dalla gara di Benevento».«Sappiamo che non sarà semplice, ma essere consci che dal punto di vista mentale siamo liberi di giocare guardando- ha concluso Marolla - potrebbe essere un vantaggio».Sarà solo il PalaTedeschi di Benevento, questa sera, a dire l'ultima parola sul match. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20.30, in prima serata.