Defender Giovinazzo, vittoria all’ultimo respiro. Lazio superata 6-5

La festa sul campo di gioco all'ultima sirena dice tutto sull'entusiasmo che accompagna ilverso l'ambito traguardo dei play-off nel girone B di serie A2 Elite: i biancoverdi contro lala spuntano nel finale, all'ultimo minuto di gioco, con la rete del 6-5 di Fermino.Eppure i padroni di casa, avanti 2-0 nei primi cinque primi di gara, vanno sotto 2-3 e sono costretti ad inseguire nella prima frazione di gioco, agli archivi sul punteggio di 3-3. Nella ripresa i padroni di casa si portano sul 5-3, i capitolini, in una gara da montagne russe, impattano nuovamente (5-5), ma alla fine trovano la sudata vittoria, la decima stagionale, sicuramente la più bella.Gli uomini del presidentesi portano ae raggiungono al quinto posto la Lazio C5 che, sabato prossimo, riposerà. Per i biancoverdi, invece, sarà decisiva la trasferta di Melilli.Bernardo, senza gli squalificati Piscitelli e Roselli, parte con Di Capua, Menini, Dibenedetto, Silon Junior e Fanfulla, mentre Medici replica con Anzini, Gedson, Capponi, Lupi e Pezzin. È un pomeriggio complicato per i giovinazzesi, ma dai primi minuti di gioco non si direbbe: la prima chance è firmata dai padroni di casa che passano in vantaggio con, al 3', e raddoppiano due minuti dopo con: 2-0.I laziali reagiscono e dopo essere tornati in gara (risolve in mischia, 2-1 al 7') riportano la bilancia in parità conche deposita in rete la palla del 2-2 al 9'. Non è finita qui: la Lazio conquista due tiri liberi. E se sul primo, di Lupi, Di Capua fa il miracolo e lo para, sul secondo, calciato da, il portiere non può nulla: palla sotto la traversa e ospiti avanti 2-3 al 16'. Ultimi minuti:sbaglia un rigore in movimento, poi, al 18' fa esplodere il mancino del nuovo pari. Al 20' è 3-3.Si riparte. E si riparte coi fuochi d'artificio. Sì perché al 1', dopo una respinta di Anzini, da posizione defilata segna di destro un gol pazzesco che fa ubriacare il PalaPansini (4-3). Lupi, di testa, salva sulla linea bianca su Silon, poi èa segnare il gol del +2 al 9': 5-3. La partita, però, non ha un padrone: la Lazio, infatti, fa 5-4 conal 12' e 5-5, un minuto dopo, con Capponi, complice una deviazione diI minuti finali sono vietati ai deboli di cuore: Palumbo va vicino al nuovo vantaggio (palla a lato), poi èa spingere in rete una corta respinta di Anzini su Menini. È il gol decisivo, finisce 6-5.«Abbiamo disputato la partita pensando di portarla a casa - ha detto Bernardo -, ora andremo a Melilli, in Sicilia, dove dovremo giocare per vincere o, almeno, conquistare un punto che ci serve per conquistare i play-off». I biancoverdi hanno superato la Lazio all'ultimo respiro in una cornice di pubblico spettacolare, «davanti a tantissima gente che ci ha sostenuto in una partita molto importante e noi - ha proseguito il tecnico campano -. Mi dispiace solo per l'arbitraggio, soprattutto in tema di falli fischiati fra il primo ed il secondo tempo».L'accesso ai play-off, adesso, si deciderà a Melilli: «Andremo lì a cercare di conquistare il quinto posto, mentre loro dovranno vincere per cercare di confermare il terzo posto. Sarà una gara vera, ma», ha concluso.