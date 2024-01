Un punto che sta stretto all'AFP Giovinazzo

Partita divertente ma dal risultato poco soddisfacente quella di ieri sera per l'. Nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di A1 di hockey su pista, i biancoverdi pareggianocontro ildopo continui capovolgimenti di fronte.Mister Marzella schiera dal primo minuto Belgiovine, Xavi Rubio, Le Berre, Mura e Mattugini. I padroni di casa prendono gol a freddo perché nel primo minuto va a segno. Al 3' Thiel prende un cartellino blu ma Le Berre manca il pareggio su tiro diretto. Pareggio che arriva al 5' a firma di. Tre minuti dopo c'è il primo gol in biancoverde del neo acquisto. Al 13'conquista palla a centrocampo, avanza sulla corsia sinistra, si accentra e batte Catala. Due minuti e un tiro dalla distanza diriduce le distanze. Al 16' scambio di vedute con spinte reciproche che gli arbitri Hyde e Davoli stoppano con un doppio cartellino blu, per Rubio Civit e Cabella. Al 22', dal vertice dell'area di rigore, trova il gol del pari momentaneo. Al penultimo minutova a segno consentendo alla squadra di casa di andare al riposo in vantaggio.Ad appena 8" dall'inizio della ripresa, il gol diaccende l'entusiasmo del pubblico, ma tre minuti dopo la difesa si perdeche tutto solo batte Belgiovine, nonostante provi anche ad uscire allungandosi verso l'avversario. All'8' ci pensaa ristabilire l'equilibrio. Al 10' arriva persino il vantaggio biancorosso, grazie ad un malinteso in fase di copertura tra Le Berre e Colamaria che consente adi trovarsi solo davanti alla porta. Al 14' contropiede giovinazzese con triangolazione trae Rubio Civit che libera l'attaccante argentino che non può sbagliare a tu per tu col portiere. Non c'è tempo per esultare perché un passaggio filtrante pesca sul palo, pronto alla deviazione decisiva. Al 19' diagonale di Rubio Civit per l'altro ex Vercelliche con lucidità la mette dentro. Nello stesso minuto De Oro aggancia Colamaria e commette il decimo fallo, Mura entra per battere il tiro diretto ma tenta inspiegabilmente un inutile colpo da giocoliere, sprecando una ghiotta occasione. Poi una serie di errori anche nei passaggi, fino all'ultimo tiro di Rubio Civit parato allo scadere.Al PalaPansini terminauna gara in cui pesano alcune ingenuità in difesa, così come errori di presunzione fin sotto la porta, anche nei momenti topici. Alla fine l'AFP Giovinazzo, pur mostrando evidenti segni di miglioramento, strappache non muove la classifica al posto dei tre punti che sarebbero stati ben più utili. Ai tifosi resta intanto la speranza di aver assistito solo ai primi segni di rinascita.