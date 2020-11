Un positivo al Covid-19. Il Giovinazzo C5 costretto a fermarsi

Ilnon ha avuto neppure il tempo di godersi la prima vittoria in campionato conquistata, seppur a tavolino, contro la Virtus Rutigliano che è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto:La società del presidente, nella serata di ieri, ha annunciato sulla propria paginala positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra ed ha ovviamente sottoposto tutti i componenti della squadra ad accertamenti come da protocollo garantendo la massima sicurezza agli atleti e a tutto lo staff. Intanto la gara di sabato 21 novembre, a Porto San Giorgio, sul campo del, è stata rinviata a data da destinarsi.«Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della diffusione del virus Covid-19, preso atto della comunicazione della società G.S. Giovinazzo Calcio a 5 pervenuta il 17 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra - si legge in uno scarno comunicato della Divisione C5 - si dispone», valida come sfida del sesto turno.Per quanto riguarda la ripresa dell'attività dei ragazzi del tecnicobisognerà aspettare l'esito degli accertamenti sanitari disposti dal club sportivo per poi procedere secondo quanto stabilito dal protocollo sanitario.