L', da sei settimane, è uno schiacciasassi. Lo ribadisce contro la Vigor Barletta, sconfitta, e spiana la strada alla settima vittoria di fila (Cus Foggia, Futsal Terlizzi, Soccer Altamura, Byre Ruvo, Cus Bari C5 e Azetium Rutigliano, le vittime in ordine cronologico) della banda diNel dodicesimo turno del girone A di serie C2, disputato al vecchio Palasport, l'inizio partita è blando da parte del quintetto di casa che subisce lo 0-1, complice una dormita difensiva. D'ora in poi, però, in campo ci sarà solo l'Emmebi Futsal, poco cinico e freddo sottoporta. Una ripartenza manovrata e conclusa dariporta in ogni modo la sfida in parità, sull'1-1, punteggio sul quale si conclude il primo tempo.In generale, nella ripresa, il copione resta lo stesso con i padroni di casa che provano a fare la partita, sino a quando, dopo uno scambio con Marzella (Gaetano), a porta sguarnita fa 2-1. Sulle ali dell'entusiasmos'invola sulla fascia e da posizione defilata buca il portiere avversario: 3-1. Poi con gli ospiti sbilanciati in avanti dal portiere di movimento, arriva anche il sigillo di, che fissa il punteggio sul definitivo 4-1.È un Emmebi Futsal settebellezze. I biancoverdi continuano la loro marcia verso la vetta, distante solo un punto:l'ultima vittima è la Vigor Barletta. In attesa del prossimo confronto che chiuderà il girone d'andata: sabato 11 gennaio, alle ore 16.00, sul campo del