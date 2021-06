Tutta Giovinazzo si tinge di biancoverde

Giovinazzo si colora di biancoverde. Assorbito lo choc dei supplementari prima e dei rigori dopo, Giovinazzo, ed in particolar modo piazza Vittorio Emanuele II, è diventata una grande festa per: la squadra di, superandoin finale il Follonica, si è laureataFumogeni e cori: così i tifosi e gli ultras hanno accolto i loro beniamini, reduci dalla trasferta a Forlì. Molti si sono riversati in piazza sventolando il tricolore, altri si sono voluti godere la festa e il trofeo deglialzato al cielo dasulle note di Mameli.La festa è continuata nell'aula consiliare di Palazzo di Città dove neo-campioni d'Italia sono stati premiati dal sindaco, dal presidentee dall'intera giunta comunale. Una cerimonia sobria, ma dovuta ad un gruppo e ad uno staff tecnico - con loro erano presenti, oltre ai genitori degli under 19 - che hanno lavorato tanto in questi mesi, conquistando un tricolore che in città mancava daLo scudetto mancava sul petto dai tempi di, (era il 2005, nda) ideale train d'union fra le promesse di allora e quelle di oggi, a testimonianza di un vivaio ritrovato. Su questo gruppo è stata modellata la prima squadra. La rinascita dell'hockey non può prescindere da Giovinazzo.