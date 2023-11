Turno infrasettimanale in A2 Elite, il Giovinazzo C5 di scena a Roma

Dopo la netta e roboante vittoria con il(5-1 per il, al terzo risultato utile di fila), i biancoverdi si preparano al secondo impegno ufficiale in quattro giorni, alla volta della capitale d'Italia.Gli uomini del presidentesaranno di scena sul campo della, il PalaTolive, per il turno infrasettimanale - il quinto di andata - del girone B di. «La partita con il Canosa l'abbiamo preparata molto bene in settimana - ha detto, autore del 5-1 finale - e abbiamo fatto un'ottima prestazione collettiva seguendo i dettami tattici dell'allenatore».«Siamo molto contenti del risultato e del lavoro sin qui fatto, ma, in virtù della qualità della rosa,. Personalmente, poi - ha proseguito -, sono molto felice del mio avvio di stagione e del mio primo gol al PalaPansini: è stata una grande emozione segnare davanti ai nostri tifosi. Adesso, però, è tempo di pensare alla Roma C5».I padroni di casa, che inseguono i giovinazzesi del tecnicoad una lunghezza, sono reduci da tre pareggi di fila, l'ultimo dei quali ottenuto contro la capolista Benevento C5, dopo il successo con il Regalbuto, nel confronto inaugurale. In mezzo altre due ics, con Itria e Cus Molise.Quella giallorossa, affidata al tecnico Di Vittorio, è una rosa che punta ad un torneo di vertice: il portiere è verdeoro,, proprio come il centrale difensivo,. I gol, invece, sono affidati allo spagnolo, mentre la rosa, fra gli altri, si compone dell'argentinoe di«Quella di mercoledì, sul campo della Roma C5 - ha proseguito Palumbo - saràsia per il recupero limitato, ma soprattutto. Loro sono una squadra forte, noi abbiamo due giorni per prepararla e sono sicuro che il tecnico e il suo staff ci metteranno nelle condizioni giuste - ha concluso - per poter portare dei punti a casa».L'appuntamento, il secondo di un vero tour de force che terminerà sabato prossimo, in casa con i Bulldog Capurso, è per questo pomeriggio a Roma. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 16.00.