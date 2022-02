Test a Desio per l'Iris, Stufano: «Tanti cambiamenti, ma le ginnaste stanno lavorando bene»

Prove generali in vista della serie A1, quelle effettuate in casache ha preso parte nello scorso weekend alche ha avuto luogo al Pala BancoDesio nella cittadina lombarda.Il team guidato dai tecnici accompagnatoriha sfruttato al meglio la due giorni di test in quel di Desio per testare i nuovi esercizi e riprendere confidenza con l'ambiente in vista della prima tappa di serie A1, prevista il 19 e 20 febbraio a Cuneo. Un momento importante per la squadra formata da«Quella di Desio - dichiara, direttrice tecnica- è stata una prova importante per noi. C'è una grossa novità, quella relativa ai cambi di codice dei punteggi così come avviene al termine di ogni quadriennio olimpico. Questo presuppone quindi un cambio sostanziale degli esercizi da portare in gara. Di conseguenza abbiamo cercato di sfruttare il tempo a disposizione per adeguarci e prepararci al meglio a questo novo codice, considerando che abbiamo la possibilità di allenarci solo al pomeriggio visto che le nostre ginnaste sono impegnate con la scuola al mattino».«A Desio - prosegue la Stufano - Carbonara portava un esercizio completamente nuovo, mentre modificati quelli di Dellaquila, Sallustio e Abbadessa». Due le prove gara effettuate dalle pugliesi, una al venerdì sera e l'altra al sabato mattina, «una prova di fondamentale importanza per le ginnaste - sottolinea Marisa Stufano - e per noi tecniche per capire lo stato attuale della squadra e cosa eventualmente modificare per migliorare».«Le ragazze stanno lavorando su diversi fronti perché oltre alla preparazione quotidiana c'è da far conto sull'imprevedibilità che il momento ci costringe a vivere, compreso quello di poter sopperire e cambi di programma dell'ultimo secondo. C'è tanto lavoro da fare, ma siamo soddisfatte di quello che stanno facendo le ginnaste, consapevoli - conclude - che bisognerà fare sempre meglio per farci trovare pronte in vista della prima gara di A1 a Cuneo».