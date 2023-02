Stop Academy, il Kids Club Conversano vince in rimonta 2-3

L'frena ed è uno stop che fa male. Il colpaccio sul sintetico del Petrone, in attesa dell'ormai imminente riapertura del De Pergola, lo mette a segno il Kids Club Conversano col risultato di. Il gol difa sognare, ma gli ospiti sono spietati e segnano tre gol. Diil gol del 2-3 finale.Nel tredicesimo turno del girone barese del torneo di Terza Categoria, la prima mezz'ora dei boys di misterè perfetta. Bastano 24 minuti ai biancoverdi per passare avanti con(1-0). E tra il fischio d'inizio e il vantaggio locale era successo di tutto, con tre occasioni da gol sciupate da Giancaspro, Depalma e Fiorentino. Al 32', il Conversano pareggia la sfida (1-1), poi al 40' la ribalta dal dischetto del rigore dopo un fallo in area di Marcotrigiano. Al riposo è quindi 1-2.Al rientro in campo dagli spogliatoi, i giovinazzesi non reagiscono affatto allo svantaggio di due reti - gli ospiti, invece, dal canto loro, sono bravi a ridurre gli spazi di manovra biancoverdi ai minimi termini - e la partita non sembra offrire nulla di buono. Le cose, poi, si complicano al 58', quando il Conversano vola sull'1-3. La classica girandola dei cambi anticipa il finale:, all'80', riaccende l'entusiasmo e riapre la gara. Ma, ormai, è troppo tardi, non c'è tempo. Finisce 2-3.Il club di, dunque, incamera la settima sconfitta stagionale. In settimana bisognerà riflettere su questo capitombolo interno. Poteva essere la domenica della svolta, ma quello di ieri è stato l'ennesimo stop. Sabato 18 febbraio, andrà in scena l'anticipo casalingo con l'. Fischio d'inizio alle ore 17.00.