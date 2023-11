Stasera al PalaPansini c'è AFP Giovinazzo – Follonica Hockey

Sesta giornata per il campionato di A1 di hockey su pista. Questa sera, alle ore 20.00, al PalaPansini si disputerà il match traI ragazzi di, che hanno recuperato Mezzina dopo un lungo stop, sono sempre alla ricerca del primo risultato utile di una stagione che certamente non è iniziata nel migliore dei modi. I biancoverdi infatti hanno finora collezionato solo sconfitte, cinque su cinque, adagiandosi in fondo alla classifica ormai in solitaria. La statistica dice 0 punti ma, dalla prima sconfitta per 12-0 contro il Trissino alle ultime uscite, qualche progresso lo si è visto. Sabato scorso la squadra giovinazzese è riuscita a tenere testa ad una formazione infarcita di campioni come il Forte dei Marmi, crollando negli ultimi sette minuti. Mercoledì a Valdagno, al contrario, la sveglia è suonata solo nel corso del secondo tempo, ovvero quando era troppo tardi per raddrizzare l'incontro terminato poi 8-6. Stasera, dopo due trasferte in pochi giorni, servirà tutto il calore del pubblico di casa per dare la svolta.Non sarà facile perché di fronte ci sarà il, attualmente secondo proprio con il Valdagno ma in attesa del doppio recupero del Forte. Nell'ultima partita contro il Bassano le doppiette dihanno condotto i maremmani alla vittoria. D'altronde,può contare tra gli altri, sull'esperienza die die sulle parate di. Eppure i biancazzurri hanno mostrato la loro vulnerabilità proprio una settimana fa, quando a Grosseto hanno perso 3-2.