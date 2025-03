Sosa trascina il Defender Giovinazzo: «Puntiamo ai play-off, ogni gara è decisiva»

La sconfitta casalinga con la Lazio, che ha interrotto la striscia di sette risultati utili consecutivi, non ha scalfito l'entusiasmo del, ottavo in classifica a cinque punti dai play-off.I biancoverdi del presidente, questo pomeriggio, nel ventuesimo turno del girone B di serie A2 Elite, saranno impegnati sul campo delquarto in graduatoria. Un ostacolo, quello siciliano, che arriva a due settimane dal rovescio casalingo con la Lazio, quattro giorni dopo l'exploit nel domicilio della prima della classe Capurso.«Nessuna gara ha annullato la precedente - ha chiarito-.: venivamo da una serie di risultati positivi, ma purtroppo è arrivata una sconfitta in casa. Siamo una squadra forte, ma finora non siamo riusciti a trovare una continuità importante. La responsabilità è di tutti - ha detto ancora -, sia quando vinciamo, sia quando perdiamo».E ora, sotto con il Città di Melilli di mister Mittelman che navigacon un organico composto dal pivot brasiliano Ique Ribeiro (18 reti l'anno scorso, 11 sinora), oltre ai vari Bocci (13 gol), Corallo, Failla (11 reti anche lui), Gianino (10 gol) e Rizzo. Una gara che arriva dopo la pausa in cui gli uomini di mister Bernardo hanno lavorato duro: «La pausa ci ha aiutato a recuperare al massimo e a prepararci per questa sfida», ha detto ancora Sosa.«Continuiamo a crescere e lavoriamo per migliorare sempre un po' di più e sbagliare il meno possibile: da tempo, ormai, ogni partita è decisiva e le affrontiamo con questa mentalità». Quella in terra siciliana, contro una squadra che ha vinto 6 volte negli ultimi 7 incontri, «sarà una gara molto difficile, su un campo pesante, ma come sempre - ha giurato Sosa -».Teatro del match sarà il Palavillasmundo di Melilli, piccolo comune in provincia di Siracusa, questo pomeriggio con fischio d'inizio posticipato alle ore 17.00.