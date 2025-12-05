Sorteggi Mondali: ecco chi potrebbero essere le avversarie dell'Italia

MONDIALI 2026 - I GIRONI

Italia/Nord Irlanda/Galles/Bosnia Erzegovina

In tantissimi in Italia sperano che la prossima estate si possa tornare a passare serate (e nottate visto il fuso orario) in compagnia di amici ed a sognare. Si sono svolti questo pomeriggio al J.F.K. Center di Washington i sorteggi per i prossimiche si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada ed in Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Presente il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump.L'Italia per accedervi dovrà vincere i playoff contro Irlanda del Nord prima (in casa a Bergamo il 26 marzo) e contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina in trasferta martedì 31 marzo. Ma sono stati tantissimi a seguire il sorteggio americano che ha decretato che in caso di qualificazione, gli Azzurri del ct Rino Gattuso finiranno nel gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera.Un girone non impossibile, ma prima c'è l'ostacolo degli spareggi in primavera che altre volte ci sono stati fatali. Dita incrociate e soprattutto nessuna sottovalutazione degli avversari visti i recenti risultati.Di seguito il riepilogo generale dei gironi, con quello della Francia che appare sulla carta il più complicato.MessicoSudafricaCorea del SudDanimarca/Macedonia del Nord/Rep.Ceca/IrlandaCanadaQatarSvizzeraBrasileMaroccoHaitiScoziaUsaParaguayAustraliaTurchia/Romania/Slovacchia/KosovoGermaniaEcuadorCosta d'AvorioCuraçaoOlandaGiapponeUcraina/Svezia/Polonia/AlbaniaTunisiaBelgioEgittoIranNuova ZelandaSpagnaCapo VerdeArabia SauditaUruguayFranciaSenegalIran/Bolivia/SurinameNorvegiaArgentinaAlgeriaAustriaGiordaniaPortogalloCongo/Jamaica/Nuova CaledoniaUzbekistanColombiaInghilterraCroaziaGhanaPanama