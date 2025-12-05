Nazionale italiana di calcio. <span>Foto FIGC</span>
Nazionale italiana di calcio. Foto FIGC

Sorteggi Mondali: ecco chi potrebbero essere le avversarie dell'Italia

A Washington la cerimonia alla presenza di Donald Trump

Giovinazzo - venerdì 5 dicembre 2025 20.11
In tantissimi in Italia sperano che la prossima estate si possa tornare a passare serate (e nottate visto il fuso orario) in compagnia di amici ed a sognare. Si sono svolti questo pomeriggio al J.F.K. Center di Washington i sorteggi per i prossimi Campionati del Mondo di calcio, che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada ed in Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Presente il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump.

L'Italia per accedervi dovrà vincere i playoff contro Irlanda del Nord prima (in casa a Bergamo il 26 marzo) e contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina in trasferta martedì 31 marzo. Ma sono stati tantissimi a seguire il sorteggio americano che ha decretato che in caso di qualificazione, gli Azzurri del ct Rino Gattuso finiranno nel gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera.
Un girone non impossibile, ma prima c'è l'ostacolo degli spareggi in primavera che altre volte ci sono stati fatali. Dita incrociate e soprattutto nessuna sottovalutazione degli avversari visti i recenti risultati.
Di seguito il riepilogo generale dei gironi, con quello della Francia che appare sulla carta il più complicato.

MONDIALI 2026 - I GIRONI

Gruppo A
Messico
Sudafrica
Corea del Sud
Danimarca/Macedonia del Nord/Rep.Ceca/Irlanda

Gruppo B
Canada
Italia/Nord Irlanda/Galles/Bosnia Erzegovina
Qatar
Svizzera

Gruppo C
Brasile
Marocco
Haiti
Scozia

Gruppo D
Usa
Paraguay
Australia
Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo

Gruppo E
Germania
Ecuador
Costa d'Avorio
Curaçao

Gruppo F
Olanda
Giappone
Ucraina/Svezia/Polonia/Albania
Tunisia

Gruppo G
Belgio
Egitto
Iran
Nuova Zelanda

Gruppo H
Spagna
Capo Verde
Arabia Saudita
Uruguay

Gruppo I
Francia
Senegal
Iran/Bolivia/Suriname
Norvegia

Gruppo J
Argentina
Algeria
Austria
Giordania

Gruppo K
Portogallo
Congo/Jamaica/Nuova Caledonia
Uzbekistan
Colombia

Gruppo L
Inghilterra
Croazia
Ghana
Panama
  • Campionati del Mondo di calcio
  • Nazionale italiana di calcio
Iniziata in piazza Vittorio Emanuele II l'installazione dell'Albero di Natale Megamark
5 dicembre 2025 Iniziata in piazza Vittorio Emanuele II l'installazione dell'Albero di Natale Megamark
Mercato settimanale del 26 dicembre spostato: ecco quando
5 dicembre 2025 Mercato settimanale del 26 dicembre spostato: ecco quando
Altri contenuti a tema
Spareggi mondiali di calcio, l'Italia trova l'Irlanda del Nord Spareggi mondiali di calcio, l'Italia trova l'Irlanda del Nord In caso di vittoria la finale sarà in trasferta
Mondiali senza Italia: i giornalisti di Giovinazzo fanno i pronostici Mondiali senza Italia: i giornalisti di Giovinazzo fanno i pronostici Questo pomeriggio al via la rassegna iridata in Qatar
Inizia il mondiale degli "altri". Nessuna bandiera sui nostri balconi Vita di città Inizia il mondiale degli "altri". Nessuna bandiera sui nostri balconi Oggi a Mosca la partita inaugurale tra Russia ed Arabia Saudita. Ma i cuori italiani restano fermi
Ortopedia Medical, l’officina dove lo sport incontra la biomeccanica
5 dicembre 2025 Ortopedia Medical, l’officina dove lo sport incontra la biomeccanica
Vicenda chiavi di Bari a Francesca Albanese, interviene il sindaco di Giovinazzo
5 dicembre 2025 Vicenda chiavi di Bari a Francesca Albanese, interviene il sindaco di Giovinazzo
17
Dimissioni Giangregorio e falle amministrative: PVA ironizza su Sollecito
5 dicembre 2025 Dimissioni Giangregorio e falle amministrative: PVA ironizza su Sollecito
Maltempo, la situazione su Giovinazzo dopo una giornata di piogge intense
4 dicembre 2025 Maltempo, la situazione su Giovinazzo dopo una giornata di piogge intense
Sinistra Italiana Giovinazzo: «Dall'amministrazione in crisi fumo negli occhi e diversivi»
4 dicembre 2025 Sinistra Italiana Giovinazzo: «Dall'amministrazione in crisi fumo negli occhi e diversivi»
Maltempo, forti piogge su Giovinazzo. Migliora al pomeriggio
4 dicembre 2025 Maltempo, forti piogge su Giovinazzo. Migliora al pomeriggio
L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde
4 dicembre 2025 L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde
L'accensione del grande albero di Natale in piazza il 7 dicembre
4 dicembre 2025 L'accensione del grande albero di Natale in piazza il 7 dicembre
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.