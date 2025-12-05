Sorteggi Mondali: ecco chi potrebbero essere le avversarie dell'Italia
A Washington la cerimonia alla presenza di Donald Trump
Giovinazzo - venerdì 5 dicembre 2025 20.11
In tantissimi in Italia sperano che la prossima estate si possa tornare a passare serate (e nottate visto il fuso orario) in compagnia di amici ed a sognare. Si sono svolti questo pomeriggio al J.F.K. Center di Washington i sorteggi per i prossimi Campionati del Mondo di calcio, che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada ed in Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Presente il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump.
L'Italia per accedervi dovrà vincere i playoff contro Irlanda del Nord prima (in casa a Bergamo il 26 marzo) e contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina in trasferta martedì 31 marzo. Ma sono stati tantissimi a seguire il sorteggio americano che ha decretato che in caso di qualificazione, gli Azzurri del ct Rino Gattuso finiranno nel gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera.
Un girone non impossibile, ma prima c'è l'ostacolo degli spareggi in primavera che altre volte ci sono stati fatali. Dita incrociate e soprattutto nessuna sottovalutazione degli avversari visti i recenti risultati.
Di seguito il riepilogo generale dei gironi, con quello della Francia che appare sulla carta il più complicato.
MONDIALI 2026 - I GIRONIGruppo A
Messico
Sudafrica
Corea del Sud
Danimarca/Macedonia del Nord/Rep.Ceca/Irlanda
Gruppo B
Canada
Italia/Nord Irlanda/Galles/Bosnia Erzegovina
Qatar
Svizzera
Gruppo C
Brasile
Marocco
Haiti
Scozia
Gruppo D
Usa
Paraguay
Australia
Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo
Gruppo E
Germania
Ecuador
Costa d'Avorio
Curaçao
Gruppo F
Olanda
Giappone
Ucraina/Svezia/Polonia/Albania
Tunisia
Gruppo G
Belgio
Egitto
Iran
Nuova Zelanda
Gruppo H
Spagna
Capo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Gruppo I
Francia
Senegal
Iran/Bolivia/Suriname
Norvegia
Gruppo J
Argentina
Algeria
Austria
Giordania
Gruppo K
Portogallo
Congo/Jamaica/Nuova Caledonia
Uzbekistan
Colombia
Gruppo L
Inghilterra
Croazia
Ghana
Panama