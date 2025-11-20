Spareggi mondiali di calcio, l'Italia trova l'Irlanda del Nord

Playoff Mondiali 2026, le semifinali

Italia - Irlanda del Nord



Le possibili finali

Galles o Bosnia - Italia o Irlanda del Nord

A Zurigo sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i playoff che indicheranno le ultime quattro nazionali europee che in giugno parteciperanno ai Campionati mondiali di calcio in Messico, Canada e negli Stati Uniti.L'Italia è stata sorteggiata contro l'Irlanda del Nord, match che si disputerà il 26 marzo 2026. In caso di successo in gara secca, gli azzurri del CT Rino Gattuso affronteranno in trasferta la vincente tra Galles e Bosnia. Sfida in programma il 31 marzo. Non un quadro eccellente per una nazionale di fascia 1, ma tant'è...L'Italia dovrà arrivare pronta a quella sfida in marzo ed in tanti auspicano si possa arrivare almeno con uno stage per compattare il gruppo dopo la scoppola rimediata dalla Norvegia. Quasi certamente i club, i grandi club in particolare, faranno ostruzione e la Federazione dovrà una volta tanto cercare di imporsi. Non andare al Mondiale per tre volte consecutive avrebbe ricadute non solo sul mondo dello sport, ma sull'intero indotto ad esso legato.Ucraina - SveziaTurchia - RomaniaDanimarca - Macedonia del NordGalles - BosniaPolonia - AlbaniaSlovacchia - KosovoRepubblica Ceca - IrlandaUcraina o Svezia - Polonia o AlbaniaSlovacchia o Kosovo - Turchia o RomaniaRepubblica Ceca o Irlanda - Danimarca o Macedonia del Nord