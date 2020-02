Sesto posto per l'Iris nel campionato di serie C

Si chiude con un sesto posto finale la seconda prova del campionato di Serie C, zona tecnica 5, di ginnastica ritmica disputatasi al PalaSele di Eboli domenica, 23 febbraio.L'evento, organizzato dalla Evoluzione Danza di Angri, ha preso il via in mattinata con l'Iris che ha schieratoalla fune () ed alle clavette (),al cerchio (),alla palla () eal nastro ().Il sodalizio presieduto daha chiuso con il punteggio complessivo di. Vittoria di tappa alla Doria Gym (78.750) che ha preceduto la Kines (72.950); terza la Ginnastica Aretè (71.450). Buon piazzamento a livello di team per, in prestito alla Colibrì che ha chiuso in quarta posizione con il punteggio diPer le ragazze guidate dai tecnici accompagnatoriè tempo di tornare a lavoro per preparare la terza prova che, salvo variazioni di programma, dovrebbe disputarsi il prossimo 8 marzo a San Giorgio a Cremano.