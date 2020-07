Serie B di nuovo in campo. Ad Illuzzi Virtus Entella-Pisa

Quattordicesima direzione di gara in cadetteria in stagione per l'arbitro di Giovinazzo

Si disputerà questa sera il 15° turno di serie B. Al giovinazzeseè stata affidata, il (quasi) derby in programma alle 21.00 al Comunale "Aldo Gastaldi" di Chiavari.Per il fischietto di Giovinazzo, spesso quarto uomo in serie A, si tratta della quattordicesima direzione di gara in cadetteria in questa tormentata stagione. A coadiuvarlo ci sarà il duo di assistenti Bercigli-Affatato ed il quarto uomo sarà l'anconetano Marco D'Ascanio.Illuzzi non ha precedenti in questo campionato con i padroni di casa, di cui ha diretto una gara l'ultima volta ilquando i biancoazzurri passarono per 1-0 sul campo della Cremonese.L'arbitro di Giovinazzo ha invece già incrociato il Pisa in stagione, nel pari interno a reti inviolate contro il Frosinone. Era ilNei match arbitrati quest'anno, Lorenzo Illuzzi ha estrattoL'incontro di questa sera vale molto in chiave playoff. L'Entella dista infatti 4 punti dall'ottavo posto, mentre i neroazzurri toscani sono ad una sola lunghezza dal duo Chievo-Salernitana e puntano decisamente a fare bottino pieno ed a riprendere il buon andamento del dopo-lockdown interrotto con la sconfitta di misura, patita venerdì scorso a Trieste contro il Pordenone.