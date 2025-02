Serata no per l'AFP Giovinazzo

Prestazione di certo non soddisfacente quella di ieri sera per l', che ha affrontato sul proprio parquet l'e ha persoLa squadra ospite passa in vantaggio al 2': palla rubata a centropista, Antonioni avanza, servein posizione centrale che va a segno. Passano pochi secondi e arriva un cartellino blu per Tabarelli ma Fernandes non coglie l'occasione del raddoppio immediato su tiro diretto. Al 21' Najera Bailon fa cadere Colamaria con uno sgambetto alle spalle della porta rimediando un cartellino blu; Tabarelli sul tiro diretto non centra la porta. Due minuti dopo Grimalt si oppone con il corpo ad un tiro sicuro di Amato, si lanciano in due in contropiede, Antonioni fa l'assist ache alza la pallina per scavalcare Veludo e segnare con l'aiuto della traversa. Ad 8" dall'intervallo, Cardoso dalla destra vede i compagni in area, la pallina passa davanti alla porta, la difesa è poco reattiva ene approfitta per punirla e dimezzare lo svantaggio.Si rientra in pista e la squadra di casa sbaglia un gol facile, Veludo e Colamaria sono in superiorità in attacco ma il giovinazzese la manda fuori. Capovolgimento di fronte esegna tirando con sicurezza e precisione all'altezza del dischetto del rigore. Passano solo 20" e Najera Bailon dalla balaustra destra passa la palla in orizzontale ache al volo la spedisce in rete. Al 9' è invecea muoversi con un taglio per eludere la marcatura di Colamaria e finire nella lista dei marcatori. Un minuto doposi spinge verso la porta, Turturro arretra ma non riesce ad evitare il gol del numero 7 giallorosso. Mezzo minuto dopo c'è il decimo fallo lodigiano ma Tabarelli su tiro diretto trova l'opposizione dell'estremo difensore. Al 19' l'ex Grimalt allunga i guantoni e Tabarelli vola in area, Barbarisi e Giovine concedono il rigore enon lo sbaglia. L'ultima azione degna di nota è un alza e schiaccia di Tabarelli che si infrange sulla traversa.Al PalaPansini finisce 2-6 e la compagine di Gigio Bresciani può festeggiare, davanti alla cinquantina di calorosi tifosi al seguito, il consolidamento del secondo posto.L'AFP, dopo aver iniziato la gara giocando a viso aperto, è stata davvero poco efficace nel concludere le azioni e quando il Lodi è salito in cattedra è crollata, anche psicologicamente. La classifica per fortuna non si è mossa ma serve una immediata reazione.