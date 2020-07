Salernitana-Empoli, il quarto uomo è Illuzzi

sarà il quarto uomo di(in foto una sua direzione di gara in Campania), match in programma alle 21.00 all'Arechi e valido per la 17ª giornata del campionato di serie B.A dirigere la partita sarà il genovese Davide Ghersini, coppia di guardalinee sarà quella composta dal molfettese Vito Mastrodonato e da Daniele Marchi di Bologna.L'arbitro di Giovinazzo aveva ricoperto il medesimo ruolo indello scorso 17 luglio e più volte in serie A dopo il lockdown per il Covid19.L'ultima sua direzione di gara in cadetteria risale al, invece, quando arbitrò Virtus Entella-Pisa (1-1).La sfida di stasera metterà di fronte due formazioni partite con ambizioni da playoff e che stasera cercheranno punti preziosi per entrare tra le sei formazioni che disputeranno gli spareggi promozione per l'ultimo posto disponibile per raggiungere la serie A.