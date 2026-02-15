Riscatto AFP Giovinazzo

Aveva chiesto amore ai propri tifosi ed è riuscito a ripagarlo. Nel giorno di San Valentino l'ha battutol'degli ex Rubio Civit e Tabarelli, facendosi perdonare la figuraccia di una settimana fa.Vinto il ricorso contro la squalifica di due giornate per il cartellino rosso rimediato contro il Valdagno e la riduzione ad una, già scontata, il tecnico Pino Marzella ritrova Clavel. Al 5' Cardoso, da centrocampo, passa la pallina a Clavel sul fondo della fascia sinistra, la riceve nuovamente e la restituisce proprio ache nel frattempo si accentra e la mette dentro. Al 9' Cardoso è dietro la porta ma la difesa ligure è ben schierata, per cui ricomincia con un passaggio a centrocampo da dove Amato tenta un tiro potente che viene respinto, la pallina finisce a Cardoso che serveal centro pronto al raddoppio. Tre minuti dopo Mezzina recupera palla nella propria metà campo e innesca la ripartenza, Amato defilato tenta il tiro, Corona respinge con il corpo ma in agguato c'èche si regala un gol nel giorno del suo compleanno. Passano due minuti e c'è un contropiede rossonero che termina con un assist di De Rinaldis perche di prima accorcia con un gol dell'ex.Si va al riposo sul 3-1 e nella ripresa le due porte restano inviolate fino al 17', quandodalla destra segna con un tiro potente e preciso, spaventando i tifosi biancoverdi. La gara si accende ma il risultato con cambia, si registra solo un cartellino blu per Manrique Esquibel proprio allo scadere.La gara termina 3-2 e l'AFP Giovinazzo torna a far punti dopo la sconfitta dei tanti cartellini di Valdagno e quella indecorosa col Breganze ultimo in classifica. I biancoverdi, sempre terzultimi, salgono a quota 14 punti agganciando il Forte dei Marmi che però ha due partite in meno.