Hockey
Riscatto AFP Giovinazzo
Contro il Sarzana fa 3-2 e torna alla vittoria dopo le ultime cocenti delusioni
Giovinazzo - domenica 15 febbraio 2026 12.12
Aveva chiesto amore ai propri tifosi ed è riuscito a ripagarlo. Nel giorno di San Valentino l'AFP Giovinazzo ha battuto 3-2 l'Hockey Sarzana degli ex Rubio Civit e Tabarelli, facendosi perdonare la figuraccia di una settimana fa.
Vinto il ricorso contro la squalifica di due giornate per il cartellino rosso rimediato contro il Valdagno e la riduzione ad una, già scontata, il tecnico Pino Marzella ritrova Clavel. Al 5' Cardoso, da centrocampo, passa la pallina a Clavel sul fondo della fascia sinistra, la riceve nuovamente e la restituisce proprio a Clavel che nel frattempo si accentra e la mette dentro. Al 9' Cardoso è dietro la porta ma la difesa ligure è ben schierata, per cui ricomincia con un passaggio a centrocampo da dove Amato tenta un tiro potente che viene respinto, la pallina finisce a Cardoso che serve Clavel al centro pronto al raddoppio. Tre minuti dopo Mezzina recupera palla nella propria metà campo e innesca la ripartenza, Amato defilato tenta il tiro, Corona respinge con il corpo ma in agguato c'è Cardoso che si regala un gol nel giorno del suo compleanno. Passano due minuti e c'è un contropiede rossonero che termina con un assist di De Rinaldis per Rubio Civit che di prima accorcia con un gol dell'ex.
Si va al riposo sul 3-1 e nella ripresa le due porte restano inviolate fino al 17', quando Munne Mas dalla destra segna con un tiro potente e preciso, spaventando i tifosi biancoverdi. La gara si accende ma il risultato con cambia, si registra solo un cartellino blu per Manrique Esquibel proprio allo scadere.
La gara termina 3-2 e l'AFP Giovinazzo torna a far punti dopo la sconfitta dei tanti cartellini di Valdagno e quella indecorosa col Breganze ultimo in classifica. I biancoverdi, sempre terzultimi, salgono a quota 14 punti agganciando il Forte dei Marmi che però ha due partite in meno.
