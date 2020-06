Riprende la serie B. Trapani-Frosinone affidata ad Illuzzi

Torna finalmente in campo tutta la serie B di calcio. Ieri l'antipasto tra Spezia ed Empoli andato in scena al "Picco" e vinto dai liguri di misura, preceduto mercoledì scorso dal vivace recupero tra Ascoli e Cremonese (1-3).Tra sabato e domenica toccherà a tutte le altre disputare la decima giornata di ritorno. Tra queste ancheche si sfideranno al "Provinciale" di Erice alle 18.00 di oggi. Ad arbitrare il match sarà il giovinazzeseAnche lui tornerà a calcare i campi della cadetteria dopo il lungo stop durato oltre tre mesi. La sua ultima direzione di gara, infatti, risale al 3 marzo scorso, a pochi giorni dal lockdown, quando arbitrò la sfida tra, finita 2-1 per i friulani.Per Illuzzi quella siciliana sarà la dodicesima gara diretta in serie B in questa stagione, a cui si sommano diverse presenze come quarto uomo in A e nel secondo campionato nazionale.Nelle partite in cui è stato impegnato in questa anomala stagione 2019/2020, il fischietto di Giovinazzoha già incrociato le due contendenti in questo campionato: il 25 settembre 2019 ha arbitrato Trapani-Cremonese finita a reti inviolate, mentre il 29 dicembre scorso è stato il direttore di gara di Pisa-Frosinone, match anch'esso terminato 0-0.Interessi opposti per le contendenti, con i ciociari lanciati alla rincorsa del secondo posto e i siciliani che inseguono una difficile salvezza.