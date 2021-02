Restaino spaventa il Futsal Cobà: a Giovinazzo finisce 3-5

La mossa del quinto uomo di movimento (Manfroi) permette al Futsal Cobà di espugnare il rettangolo di gioco di un bel, capace di rimontare in ben due occasioni (, entrambe nella ripresa) la seconda forza del girone C di serie A2.Al PalaPansini arriva la quarta sconfitta consecutiva per i biancoverdi diaggrappati, ancora una volta, allo spirito guerriero di, indomito in difesa e assai intraprendente in avanti, che ha continuato a far vedere, se mai ce ne fosse bisogno, quelle fiammate e altri due gol che ne hanno caratterizzato la prima parte di campionato.I padroni di casa, privi die conin panchina (ultimo colpo del mercato), hanno fatto un figurone, specie nei secondi 20', quando, sia in difesa, sia con le ripartenze veloci e le due rimonte, hanno fatto letteralmente vedere i sorci verdi al Futsal Cobà. E forse, all'ultima sirena, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ma tant'è.Il match, in avvio, resta equilibrato: Restaino, in ben due occasioni, saggia i riflessi di Fiuza da un lato, Sgolastra e Persec quelli di Di Capua dall'altro, ma si vede subito che il Futsal Cobà ha qualcosa in più. Infatti, con il passare dei minuti, eccezion fatta per il palo colpito da Mongelli da posizione defilata, comincia a produrre chance, in particolar modo con Neuhaus Garcia, per tutti Mateus, fermato da un ottimo Di Capua, costretto ad alzare bandiera bianca sull'angolatissimo rasoterra da fuori area di: il portiere resta immobile, il Futsal Cobà vola sullo 0-1.Ed un minuto dopo raddoppia sull'asse Borsato-, autore del gol dello 0-2. Gli ospiti continuano a premere con Persec, due tentativi di Sgolastra e Neuhaus Garcia, ma Di Capua si supera, mentre i padroni di casa condensano i pericoli in una conclusione di Ferreira Praciano, a lato. All'intervallo è 0-2.Nella ripresa, però, cambia tutto: il Giovinazzo gioca meglio e il gol arriva dai piedi di(1-2), ma il Futsal Cobà non resta a guardare e dopo il palo di Bernardez Hugo si rende ancora pericolo con Manfroi (prima conclusione a lato, seconda parata da Di Capua). Il Giovinazzo, però, è più rabbioso, adesso. Finalmente cattivo, convincente quantomeno come atteggiamento.L'assist al bacio di González Alonso spalanca la porta per il 2-2 di: la gara, adesso, è apertissima. Ma le sue occasioni ce le ha pure il Futsal Cobà che dopo la terrificante traversa di Manfroi ritorna in vantaggio con, vero e proprio rapace d'area: 2-3. Finita? Niente affatto, perché, dopo un salvataggio sulla linea di porta di Borsato su Mongelli, esplode un siluro su cui Fiuza non può nulla.3-3, risultato messo al sicuro da Di Capua, superlativo dapprima su De Araujo, poi su Borsato. Manfroi corre sul parquet come quinto di movimento: il Futsal Cobà vuol vincere e costruisce azioni d'attacco in serie, con Persec e Borsato. E dove non ci arriva Di Capua, ci pensa il palo a fermare il solito Persec. Sembrava potesse finire senza vincitori né vinti.Invecegonfia la rete del 3-4 equella del 3-5, punteggio che chiude la sfida. Al Giovinazzo resta solo un secondo tempo che infonde tantissima fiducia per il futuro.