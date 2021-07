Regata dei Gonfaloni: svelato il lotto delle partecipanti alla manifestazione di Giovinazzo

LE SQUADRE PARTECIPANTI

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

LE DICHIARAZIONI DI PEPPINO CERVONE

È ormai tutto pronto a Giovinazzo per accogliere gli equipaggi maschili e femminili che parteciperanno, domenica 1 agosto, alla 18ª edizione della Regata dei Gonfaloni ed al 15° Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio, il meeting nazionale del Centro Sportivo Italiano che mette di fronte le migliori marineria nella disciplina della voga a dieci remi. Ad organizzare la manifestazione, come sempre, la famiglia Cervone di Giovinazzo, in ricordo del caro Massimo, andato via troppo presto.Nelle scorse ore è stato finalmente svelato il lotto delle partecipanti. In Cala Porto si confronteranno 8 equipaggi maschili e 6 squadre femminili. Tra gli uomini sfideranno i padroni di casa dell'Associazione Vogatori "Massimo Cervone", i tarantini della Lega Navale, de Il Palio e e due equipaggi dei Vogatori, oltre agli esperti Remuri Brindisi, alla solida Ciurma Vasto ed ai croati, ormai ospiti fissi internazionali, del Klub Neptun Dubrovnik.Tra le donne, oltre alle ragazze di casa nostra in canotta biancoverde, ci saranno due formazioni delle Vogatrici Taranto, le loro cugine de Il Palio di Taranto e quelle della Magna Grecia.ore 08,30 - Santa Messa in piazza Porto in memoria di Massimo Cervoneore 09,30 - Alzabandieraore 10,00 - Inizio gareore 13,00 - Pausa pranzoore 16,00 - Ripresa gare - finaliore 18,30 - PremiazioniAd una settimana dalla grande kermesse di voga di cala Porto, ha rifatto sentire la sua voce il presidente dell'Assovogatori Giovinazzo,, da anni insieme al figlio Francesco mente della manifestazione agostana: «Sicuramente avremo un buon riscontro di pubblico, anche se quest'anno le gare non si svolgeranno in notturna per ovvie ragioni di sicurezza legate all'emergenza sanitaria in corso. Noi auspichiamo che vada tutto bene, soprattutto da quel punto di vista e per il resto...vinca davvero il migliore», ha concluso.