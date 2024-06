Quarto posto per l'Under 23 dell'AFP Giovinazzo

Il torneo nazionale U23 di hockey su pista si è disputato dal 13 al 16 giugno a Breganze e ha visto trionfare i padroni di casa.

Nel girone A i giovani biancoverdi sono stati sconfitti da Viareggio e Breganze ma hanno battuto Montecchio Precalcino e Novara riuscendo ad accedere alle fasi finali.



Nei quarti hanno avuto la meglio sul Camaiore con un risultato di 9-2 ma in semifinale hanno dovuto arrendersi per 6-2 ai padroni di casa, spinti dal proprio pubblico e motivati dalla possibilità di rivincita sui pugliesi che hanno spedito la formazione senior in A2.

Il Giovinazzo, troppo scarico mentalmente e fisicamente dopo aver raggiunto la sofferta salvezza in massima serie solo ai playout con la prima squadra, ha perso nettamente anche la finalina per il terzo posto, vinta 3-0 da un Modena più grintoso e affamato.



Il titolo è invece andato al favorito Breganze che ha battuto il Viareggio.

I veneti festeggiano quindi lo scudetto che un anno fa fu proprio dell'AFP trascinata dai gol di Colamaria.

Peccato perché Pino Marzella poteva contare sugli stessi ragazzi che furono protagonisti nel 2023 (come per esempio Dangelico, De Bari, Mezzina, Turturro e Colamaria), con l'apporto dell'argentino Clavel, ma il percorso della stagione appena conclusa ha inevitabilmente condizionato anche le finali U23.



Ora è tempo di riposo, ma anche di programmazione per una nuova annata che non tarderà ad arrivare.

L'Under 23 dell'AFP Giovinazzo deve accontentarsi del quarto posto in campionato.