Prisciandaro: «Voglio continuare a crescere col Giovinazzo C5»

Ha mosso i primi passi nel futsal con il, classe 2003 che la scorsa stagione con i biancoverdi ha esordito in serie A2 con la soddisfazione di aver realizzato 2 reti nello stesso incontro.Ma ora il forte laterale giovinazzesee sentirsi appagato di quanto soddisfacente ha fatto sinora. Sa benissimo che deve continuare a lavorare duro per poter far parte di una rosa impreziosita da elementi di spessore, con i quali può solo apprendere come migliorare le sue qualità tecniche.Sarà l'anno in cui giocatori italiani come lui possono ritagliarsi qualche spazio in più e Prisciandaro sa benissimo che deve farsi trovare pronto quando sarà chiamato nel corso della stagione a dare una mano ai suoi compagni di squadra e la sua conferma da parte della società non poteva che essere quasi scontata.«La scorsa stagione - ci ha detto - è stata molto importante, mi ha permesso di crescere parecchio grazie anche al supporto del mister e della squadra. Ho avuto la possibilità di muovere i primi passi in serie A2e per me è stata una soddisfazione impagabile. Sono pronto per questa nuova stagione e mi impegnerò al massimo per dare».Prisciandaro è sicuramente motivato e deciso a disputare una stagione che può segnare un'altra tappa decisiva verso la sua maturità.