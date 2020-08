Playout serie B, Illuzzi è il quarto uomo di Pescara-Perugia

Avrebbe potuto essere, sulla carta, una sfida da playoff. Ed invecesi giocheranno tutto in 180 minuti in una stagione anomala per il Covid e che si è tramutata sin qui in un incubo sportivo non preventivabile, con un girone di ritorno deludentissimo per entrambe le compagini.Si giocherà questa sera, 10 agosto, alle ore 21.00, allo stadio Adriatico, il match di andata dei playout che vedrà opposti abruzzesi ed umbri. Quarto uomo sarà il giovinazzeseche aveva ricoperto questo ruolo per l'ultima volta il 31 luglio in Salernitana-Spezia (1-2).L'arbitro della sfida di Pescara sarà Livio Marinelli di Tivoli, mentre gli assistenti di linea saranno Christian Rossi di La Spezia ed Edoardo Raspollini di Livorno. Con l'introduzione della tecnologia anche per gli spareggi in cadetteria, al VAR ci sarà il leccese Ivano Pezzuto ed al suo fianco Valerio Marini di Roma 1.Il ritorno si giocherà a Perugia il 14 agosto.