Piscitelli: «Tattica e fisicità: Giovinazzo, così puoi far male al Pescara»
La ricetta del capitano biancoverde al debutto casalingo dopo Benevento: «Loro ben attrezzati per la categoria»
Giovinazzo - sabato 18 ottobre 2025 11.08
Entrambe a sei punti dopo 120', il Defender Giovinazzo e l'Academy Pescara arrivano a questa sfida, in programma questo pomeriggio al PalaPansini e valida per il terzo turno del girone B di serie A2 Elite, con sentimenti e condizione simili, dopo la prima sconfitta stagionale.
«Il 3-1 finale sul campo del Benevento ci poteva anche stare: l'abbiamo analizzata evidenziando gli aspetti positivi della trasferta campana - ha detto a bocce ferme Angelo Piscitelli che sabato debutterà in casa -. Abbiamo infatti disputato una gran bella partita, sotto tutti i punti di vista, dalla personalità di ogni singolo atleta sino allo sviluppo collettivo del gioco».
Per Giovinazzo e Pescara, adesso, la gara di sabato può e deve essere quella della ripartenza, in tutti i sensi. I biancazzurri, reduci dal ko interno con il Sulmona Futsal (4-7 il risultato conclusivo), «sono una squadra ben attrezzata per la categoria ed assai esperta» ha detto ancora il capitano biancoverde.
Allenati dal tecnico Palusci, in estate, dopo le riconferme dei vari Alves Junior (a 53 anni il re del torneo nazionale, il mago che incanta ancora), Coco Schmitt (squalificato) e Rodriguez, si sono assicurati le prestazioni sportive dei pivot Fetta e Dall'Onder, il brasiliano con più di 300 gol dal suo arrivo in Italia nel 2007.
«Ci stiamo preparando al meglio, in particolar modo dal punto di vista degli schemi di gioco perché contro il Pescara si può vincere solo a livello tattico e di fisicità», ha concluso Piscitelli. Solo così la banda di Menini potrà far male e con una grande prestazione potrà cancellare lo stop di Benevento.
L'appuntamento è in programma al PalaPansini questo pomeriggio. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.
