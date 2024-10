Pari all’ultimo respiro, Giovinazzo C5 beffato: con l’Ortona è 2-2

Un gol dell'ex Guandeline a 22' dalla fine, complice una disattenzione arbitrale, beffa il, fermato sul pari (il finale) dallaall'esordio nel girone B di serie A2 Elite.Al PalaPansini i biancoverdi del patronfesteggiano la prima rete stagionale del più giovane dei due, ma chiudono il primo tempo in parità: a ristabilirla il gol di, 1-1. Al rientro,rimette la freccia e fa 2-1. Poi, però, succede di tutto: il palo di Genovesi, la rimessa laterale invertita dagli arbitri Fabiano e Terraciani con la rete die, sul ribaltamento di fronte, il gol mancato di Marolla (Alessandro). Al 40' è 2-2, primo ics stagionale per il Defender Giovinazzo C5. Un pari che ha il sapore della beffa.Bernardo, senza Difonzo e Mongelli, parte con Di Capua, Sosa, Mejuto, Marolla (Pio) e Roselli, mentre Morena risponde con Schmitt, Guandeline, Genovesi, Ammirati e con Petragallo. La formazione di casa fa girare molto il pallone, ci prova con Palumbo e cerca di innescare Roselli, chiuso in uscita bassa da Schmitt. È così cheparte a razzo sulla destra, fa tutto da solo e con una giocata sopraffina sblocca la partita: 1-0 al 9'.Più viva, più desiderosa di mettere le mani sulla gara la formazione di casa. Che, però, non è chirurgica nello sfruttare le occasioni che le capitano, in particolare sui piedi di Roselli, fermato da Schmitt, e Palumbo. Il piazzato di Piscitelli si spegne sul fondo, il tiro libero decentrato di, al 19', vale l'1-1 al riposo.In una gara in equilibrio, solo l'invenzione di un singolo può rompere gli equilibri: la lampadina che si accende, dopo il palo di Palumbo su assist di Mejuto, è quella di Marolla (Pio) che all'8', su calcio d'angolo, spiana la strada ache con un lampo dal binario di destra gonfia la rete del 2-1. Schmitt sale ancora in cattedra e nega il meritato tris a Piscitelli, Annibale corre sul parquet nelle vesti di quinto di movimento e l'Ortona si butta in avanti: Genovesi colpisce il palo, Di Capua non corre altri particolari rischi.Ma alla fine è costretto a capitolare, quando, a 22 secondi dalla fine, complice una rimessa laterale invertita dai due arbitri (l'ultimo tocco è di Genovesi, non di Sosa), l'asse degli ex Gumeniuk-confeziona con un fortuito rimpallo in area l'insperato pareggio, mentre sul rovesciamento di fronte Marolla (Alessandro) non ha la lucidità giusta per ribaltare il banco. Finisce 2-2.«Meritavamo la vittoria per quello che abbiamo espresso - ha detto a fine partita il tecnico Bernardo -, però, alla fine parla il risultato.ma il verdetto ha detto questo e lo accettiamo». Ai biancoverdi, sempre avanti nel punteggio, è forse mancato il colpo del ko per mettere in sicurezza la partita: «Sì, probabilmente sì - ha risposto l'allenatore giovinazzese -, abbiamo creato tanto e finalizzato non sempre al meglio. Se avessimo trovato il gol del 3-1, magari, sarebbe stato un po' più in discesa il finale».Chiosa finale sull'episodio contestato a fine gara: «, non credo ci sia bisogno di commentare. Chi c'era ha visto, ma noi lo accettiamo - ha concluso Bernardo - e andiamo avanti. Lavoreremo per provare a chiudere prima la partita».