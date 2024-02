Nuova gara casalinga per l’AFP Giovinazzo

Diciottesima giornata di campionato per la serie A1 di hockey su pista. Questa sera l'affronterà l'e la gara sarà diretta dai fischietti Ferraro e Iuorio.Per la squadra biancoverde si tratta della seconda partita al PalaPansini in meno di una settimana. Domenica scorsa, infatti, l'ha ospitato il Forte dei Marmi, perdendo 1-6. Contro la capolista la formazione allenata da Pino Marzella, priva del suo goleador Mura rimasto in tribuna, ha resistito eroicamente per tutto il primo tempo, nonostante qualche decisione arbitrale parecchio controversa. Tre gol subiti in pochi minuti ad inizio ripresa hanno fatto perdere fiducia, facendo sì che Pedro Gil e compagni potessero risolvere il match. La sconfitta, forse anche meno pesante del previsto, non muove la classifica dei biancoverdi che hanno sempre necessità di cercare punti.Ci proveranno alle ore 20.00 contro l'che chiude la prima metà della classifica. I vicentini in questo girone di ritorno hanno perso due incontri, strappando però un pareggio al Trissino secondo e battendo il Bassano 5-2 sabato scorso; in settimana è arrivata l'eliminazione diretta dalla Coppa Italia a causa della sconfitta impartita dal Follonica per 5-1. I biancoblu sono alla quinta partita in due settimane e l'eccessivo carico si fa sentire, tanto che Borregan, secondo marcatore della squadra, ha subito un infortunio che mette in discussione la sua presenza. A puntare la porta biancoverde sarà Giuliani Marchetti, già autore di 20 reti, ma anche capitan Motaran con i suoi compagni.All'andata terminò 8-6 per i veneti, che stasera dovranno vedersela anche contro il sesto uomo in pista, ovvero la calorosa tifoseria biancoverde.