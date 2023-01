Niente da fare per l'Emmebi a Poggiorsini: giovinazzesi sconfitti 5-3

Un cinico Poggiorsini C5 condanna unsottotono alla seconda sconfitta di fila in campionato,. I biancoverdi, con una rosa ridotta, hanno dovuto sempre rincorrere i padroni di casa, riuscendo a tallonarli solo nel corso del secondo tempo, sul punteggio di 3-2 e di 4-3. Tutto inutile, è finita 5-3.Nel diciassettesimo turno del girone A di serie C2, la squadra del tecnicosi presenta sul sintetico di Poggiorsini priva di due pedine fondamentali come De Palma e Bavaro. Eppure, nonostante le assenze, gli ospiti sono subito pericolosi e in apertura si portano in vantaggio con, abile a farsi spazio in area e a infilare il portiere: 0-1. Il Poggiorsini, però, col passare dei minuti aumenta i giri del proprio motore, e alla fine coglie il varco giusto per andare a pareggiare: 1-1.Al rientro dagli spogliatoi, i padroni di casa sono molto intraprendenti, si portano in vantaggio (2-1) e poi prendono il largo (3-1), mettendo a nudo i disagi difensivi dell'Emmebi che si rilancia con la rete di: 3-2. Ma è un fuoco di paglia. Sì, perché il Poggiorsini cala il poker (4-2) contro un team, quello giovinazzese, he invece va a sprazzi: troppo poco per mettere in discussione il risultato. Il 4-3 messo a segno daserve a poco, i locali servono la cinquina: al 40' è 5-3.Per il club del presidenteè la seconda sconfitta consecutiva, la settima stagionale. In classifica non cambia nulla (i giovinazzesi restano sesti, adesso a solo +1 dal Boemondo C5) in attesa del proibitivo test al vertice di sabato 4 febbraio quando al PalaPansini, alle ore 16.00, farà capolino la capolista