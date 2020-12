Nazionale Individuale Gold: tre ginnaste Iris in finale

Tre ginnaste in finale e la voglia di fare bene per migliorarsi. Sono queste le notizie più importanti in casaal termine del campionato nazionale Individualesvolto nello scorso weekend al PalaBerta di Montegrotto Terme.Tra le Junior 1 entrambe in finale le ginnaste Iris conche ha chiuso in nona posizione (), precedendo la compagna di squadradecima. Vittoria conquistata da Alice Taglietti (Auxilium 78.800), seconda Tara Dragas (Udinese 78.300) terza Aurora Messina (Ginnastica Aretè 68.450).Tra le Junior 3 i tecnicihanno schierato altre due portacolori dell'Iris.arriva in finale chiudendo con un ottimo sesto posto (), mentre manca l'accesso alla fase decisiva per l'assegnazione del titolochiudendo in tredicesima posizione, in finale accedevano le prima undici.Per la cronaca, vittoria tra le Junior 3 di Giulia Dellafelice (Aurora Fano 72.200), seconda Serena Ottaviani (Fabriano 68.100) bronzo per Arianna Musetti (Raffaello Motto 67.150).