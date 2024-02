Nasce il tennistavolo a Giovinazzo

Le bocce ma anche il tennistavolo.fa sul serio e parte dalla palestra della scuola "Papa Giovanni XXIII" il nuovo percorso del gruppo guidato dal presidente Gaetano Dagostino. Per la prima volta dopo tanti anni Giovinazzo avrà una sua compagine die negli scorsi giorni sono stati montati i tavoli all'interno del plesso scolastico a due passi dal lungomare Esercito Italiano.Chiunque volesse avvicinarsi a questo sport molto divertente può contattare i numeri 328.872945 - 3316028929 oppure recarsi tutti i pomeriggi, dalle 17.30 alle 19.00 all'interno della bocciofila del Parco Scianatico.Lo scopo dell'è spingere il più possibile con le istituzioni per gestire quell'area e contemporaneamente avviare un percorso nella palestra della "Papa Giovanni XXIII". Gli amanti del tennistavolo si riuniranno il mercoledì e giovedì dalle 20 alle 22 ed il sabato dalle 16 alle 20.«È solo l'inizio - ci ha detto- poiché stiamo aspettando altri tavoli in modo da completare gli spazi che la metratura della palestra ci consente di riempire. Noi vogliamo ora garantire un'attività continuativa e successivamente, quando ci saremo strutturati, affiliarci alla FITET e partecipare alle competizioni federali per far crescere i nostri ragazzi. Col tempo intendiamo anche organizzare eventi su scala regionale e nazionale della federazione, qualcosa di fattibile conoscendo le potenzialità organizzative in ambito sportivo e turistico-ricettivo della nostra cittadina. Invitiamo pertanto - ha concluso il presidente Dagostino - tutti i ragazzi e le ragazze che amano questa disciplina ad avvicinarci ed al contempo chiediamo alle istituzioni cittadine un sostegno».Non importa, per ora, essere competitivi da subito, ciò che importa a Dagostino e associati è ricreare due realtà aggregative che possano portare giovani e meno giovani a praticare discipline differenti da quelle "più gettonate". Bocce e tennistavolo saranno targatia Giovinazzo e ciò che in autunno sembrava solo un progetto sulla carta, col nuovo anno sta vedendo la luce.