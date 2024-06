Tennistavolo, il Torneo "Città di Giovinazzo" va a Donato Bevilacqua

Venti partecipanti, un tasso tecnico buono e tanta voglia di crescere per molti di loro. Si è svolta ieri, domenica 16 giugno, nella confortevole cornice della Palestra della scuola "Papa Giovanni XXIII", la prima edizione del Torneo "Città di Giovinazzo" di tennistavolo, organizzata dalla Polisportiva Juvenatium presieduta da Gaetano Dagostino.I pongisti sono stati suddivisi in cinque gironi quattro ed in finale sono giunti Donato Bevilacqua e Nico Marziale, che rispettivamente hanno avuto la meglio in semifinale di Vincenzo Misurelli e Mattia Bavaro. Bavilacqua, atleta di casa della Polisportiva Juvenatium, ha quindi conquistato il titolo di primo campione della città di Giovinazzo, superando il rappresentante della TT Azzurro Molfetta. Terzi a pari merito sono stati premiati i due perdenti delle semifinali. Tutti i partecipanti hanno ricevuti attestati e medaglie per la loro presenza.Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Polisportiva Juvenatium, Gaetano Dagostino, che nel ringraziare gli associati per il costante impegno, soprattutto in fascia invernale, ha invitato ancora una volta tutti i giovinazzesi a sostenere un progetto che intende essere innanzitutto un'occasione di conoscenza e crescita per tanti giovani. Buona la prima, ora l'associazione sportiva è attesa da altre sfide.