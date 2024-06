A Giovinazzo il primo torneo di tennistavolo

Powered by

Ha tutti i crismi per essere una prima volta da ricordare. Si svolgerà oggi, domenica 16 giugno, il primo Torneo di Tennistavolo "Città di Giovinazzo", un open organizzato dalla Polisportiva Juvenatium aperto a tutti coloro i quali si vogliano mettere in gioco in questa disciplina.Si parte alle ore 8.00 all'interno della palestra della scuola "Papa Giovanni XXIII" e la kermesse è patrocinata dal Comune di Giovinazzo ed inserita nel programma di giugno dell'Estate Giovinazzese.Continua così l'attività della Polisportiva Juvenatium, pronta a gestire spazi nel Parco Scianatico e ad essere protagonista nella scena associativa giovinazzese, coniugando sport ed educazione dei più giovani allo stare insieme.