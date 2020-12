Lucão fa il regalo di Natale al Giovinazzo. Che colpaccio a Cassano

Una vittoria pesantissima per il, la prima stagionale in serie A2. La squadra di, opposta all'Atletico Cassano nell'ultimo derby pugliese del girone C, la partita l'ha condotta a lungo nella prima parte (2-0 di Gualtieri Conçalves e Mongelli), tranne poi vedersela scivolare dalle mani a cavallo dei due tempi per riprendersela poi nel corso della ripresa. Decisivo il gol di, per tutti, autore del 2-3 finale.I padroni di casa di Chiereghin, in avvio di gara, giostrano le danze con gli ex di turno (Cutrignelli coglie l'incrocio dei pali, Di Capua allontana una potenziale minaccia di Alemão Glaeser), ma a passare in vantaggio è il Giovinazzo. Rafinha, che dietro offre garanzie mai immaginate prima, serve un pallone chedevia quel poco che basta - fra l'altro di testa - per gonfiare la rete dello 0-1.Ed è ancora Rafinha, davvero in formato strepitoso, soli 60 secondi più tardi, a servire in profonditàil cui straordinario pallonetto vale lo 0-2. I biancoverdi, ormai padroni del campo, sono sul doppio vantaggio, ma continuano a premere e creano un'altra occasione pericolosa (sinistro da fuori di Alves allontanato da Dibenedetto), mentre l'Atletico Cassano ha finalmente un sussulto e su una ripartenza a campo aperto Perri pesca bene Alemão Glaeser, chiuso in uscita bassa da Di Capua, che si ripete poco dopo, per ben due volte, su Cutrignelli.Roselli, dall'altra parte, sfiora il tris (Dibenedetto glielo nega), poi arriva proprio sui titoli di coda della prima parte di gara un gol (quello di, autore dell'1-2) che complica la ripresa del Giovinazzo. Fuochi d'artificio sul finir di tempo: Lorusso, dalla corsia di destra, calcia a lato, Gualtieri Conçalves è fermato proprio all'ultimo da Dibenedetto, Lana non inquadra lo specchio di porta da due passi. 1-2 al 20'.La ripresa si apre con il Giovinazzo che dilapida ancora una volta l'occasione per il tris, stavolta con Alves, mentre l'Atletico Cassano, dopo il diagonale (alto) di Cutrignelli, pareggia i conti con(2-2) e poi ha pure l'occasione per il clamoroso sorpasso con Alemão Glaeser fermato sul più bello da Di Capua. A questo punto i biancoverdi ritrovano un po' di verve ed il pallone recuperato a centrocampo da Restaino è quello giusto perche dal limite dell'area calcia di destro, infila Dibenedetto e riporta il Giovinazzo avanti: 2-3.Buona costanza, tanto profitto per il pivot di San Paolo, autore di una doppietta. Oramai è una corrida e ogni azione può essere decisiva, ma il finale è solo a tinte biancoverdi: Roselli cincischia troppo con la palla dopo la prima chiusura di Dibenedetto, Alves colpisce la traversa.Finisce così 2-3, con il club diche chiude il 2020 in campionato con una vittoria, un risultato troppo importante che cancella le recriminazioni per il 6-6 con la Vis Gubbio e porta il Giovinazzo in una buona posizione di classifica.