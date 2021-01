Lorenzo Illuzzi stasera quarto uomo nel derby LR Vicenza-Venezia

Si disputerà questa sera, 29 gennaio, l'anticipo della 1ª giornata di ritorno del campionato di serie B, che vedrà opposten uno dei derby veneti di cadetteria. Il quarto uomo sarà il giovinazzese, che ricoprirà quel ruolo per la nona volta in questa particolare stagione agonistica 2020/2021.Gara affidata al bolognesementre gli assistenti di linea saranno il ternano Matteo Bottegoni e lo spezzino Christian Rossi.Illuzzi era stato quarto uomo in serie B anche nell'ultimo anticipo, quello del 22 gennaio tra Virtus Entella e Pisa, finito 2-1 per i padroni di casa. In questa stagione ha ricoperto questo ruolo 7 volte in B ed una anche in serie A: era il 18 ottobre scorso inLa sfida di questa sera oppone i biancorossi, alla ricerca di punti salvezza dopo la bruciante sconfitta a Reggio Emilia, ed i lagunari, che con 28 punti vorrebbero provare a rientrare in zona playoff, reduci dalla vittoria in un altro derby la scorsa settimana, quando al "Penzo" piegarono il lanciatissimo Cittadella.Fischio d'inizio alle 21.00 con diretta su DAZN e Rai Sport.