Lorenzo Illuzzi quarto uomo in Lecce-Virtus Entella

Ancora una volta quarto uomo in un match di serie B. Il giovinazzesericoprirà questa sera, 2 marzo, il ruolo di quarto ufficiale di gara in Lecce-Virtus Entella, in programma al via del Mare alle ore 19.00.coadiuverà da bordo campo il pistoiese, mentre gli assistenti di linea saranno il napoletano Pasquale Capaldo ed il sassarese Gianluca Sechi.Per l'arbitro cresciuto nella sezionesi tratta della tredicesima uscita stagionale come quarto uomo, undici sono state in cadetteria. L'ultima volta è stata venerdì 26 febbraio inI salentini sono in cerca di un successo che li rilanci nella corsa alla promozione diretta, mentre la Virtus Entella dell'ex Bari Vincenzo Vivarini, ultima in classifica, vorrebbe far punti per alimentare le speranze salvezza.Diretta sulla app di DAZN dalle ore 19.00.