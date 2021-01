Lorenzo Illuzzi arbitra Brescia-L.R.Vicenza

Il giovinazzesearbitrerà questa sera, 4 gennaio, la sfida tra, valido come posticipo serale della 17ª giornata della stagione 2020/2021 di serie B. Il match è in programma allo Stadio "Mario Rigamonti" alle 21.00. Diretta su DAZN.Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Salvatore Affatato e Marco della Croce, mentre il ruolo di quarto ufficiale di gara sarà ricoperto dall'olbiese Antonio Giua.Per Illuzzi si tratta della sesta direzione in serie B in questa anomala stagione, settima uscita complessiva se si tiene conto del match tra Potenza e Triestina di Coppa Italia, risalente al 23 settembre 2020. L'ultima partita della cadetteria in cui Illuzzi è stato primo arbitro è stata quella tradel 18 dicembre scorso, finita 0-1.Nelle gare sin qui arbitrate da Illuzzi, vi sono stati 3 pareggi e 2 vittorie delle squadre ospiti e l'arbitro giovinazzese ha fischiato 3 calci di rigore, estraendo ben 29 cartellini gialli. Nessun calciatore è stato espulso.Entrambe le contendenti di questa sera hanno incrociato il direttore di gara giovinazzese sulle loro strade: il Brescia lo ha avuto come arbitro nel match del 21 novembre scorso, pareggiato in casa perI berici lo hanno invece incrociato un mese prima, il 20 ottobre del 2020, quando Illuzzi diresse la sfida internaAnche allora si trattò di un pareggio, ma per 2-2.Per entrambe le squadre si tratta di una partita importante per rilanciare le rispettive ambizioni. I lombardi, rinfrancati dal successo prestigioso colto in rimonta a Ferrara contro la SPAL, sono alla ricerca di punti per rientrare in zona playoff, distante solo tre lunghezze, mentre il Vicenza, vicinissima alla zona playout vuole allontanarcisi al più presto.