Lo scontro diretto va alla Jovis Natio: Eraclio superato 3-1

Lo scontro diretto di giornata - nel girone A di serie C2 è andata in scena la settima giornata - va allache in casa superal'e conquista la quarta vittoria stagionale. Dii gol dei padroni di casa: i biancoverdi sono adesso terzi in classifica a quota 13 punti.La squadra di casa sembra avere il motore diesel, parte piano soffrendo il possesso degli ospiti, ma Pastoressa tra i pali è decisivo per mantenere lo 0-0 iniziale. I giovinazzesi riescono ad impossessarsi del pallino del gioco e cominciano ad attaccare la porta con continuità, un paio di errori sotto porta sono il preludio al gol dell'1-0 che arriva col destro da fuori di. Il raddoppio non arriva per imprecisione degli attaccanti biancoverdi e al riposo si va con un gol di vantaggio.La seconda frazione inizia com'è finita la prima, con i biancoverdi che attaccano e raddoppiano conche di punta trafigge il portiere sul primo palo: 2-0. I giovinazzesi presi dalla frenesia di trovare il tris, subiscono un paio di ripartenze e una di queste è letale: 2-1. Il gol subito, però, non sortisce alcuni effetto sui padroni di casa:parte dalla propria metà campo dribbla due avversari, si accentra e di sinistro batte il portiere ospite. È la rete del 3-1 finale.Una bella prova quella dei ragazzi della presidentessa: peccato per le tante occasioni sprecate, un aspetto da migliorare sul quale il tecnico de Biase e Tridente devono lavorare in settimana. Sabato 7 dicembre lasarà impegnata sul prato sintetico di Rutigliano dove affronterà l'Azetium alle ore 16.00.