La Jovis Natio ci prende gusto, battuto in trasferta il San Ferdinando

Dopo i successi ottenuti contro il Futsal Lucera (in campionato) e l'Azetium Rutigliano (in Coppa Puglia), laporta a casa tre punti pesantissimi su uno dei campi di gioco più ostici dell'intero girone B di serie C2, quello di San Ferdinando, espugnano 2-3. Dii gol degli ospiti.La gara, valida per il quarto turno d'andata, complice un parquet scivoloso, impedisce ad entrambe le compagini di esprimere un futsal pregevole: le occasioni da rete sono assai scarne, ma è il San Ferdinando a passare sfruttando una palla rubata negli ultimi metri: 1-0. Gli ospiti hanno il merito di non uscire dalla contesa: Ignomiriello è sfortunato e coglie la traversa su uno schema su calcio da fermo, mentresi mette in proprio e finalizza un'azione personale: è 1-1 al 30'.La ripresa segue la falsariga dei primi trenta minuti. A stappare il match ci pensa: sua la rete del momentaneo 1-2 che sembra indirizzare la gara sui binari biancoverdi. I padroni di casa, tuttavia, non sono dello stesso avviso e, dopo due legni, impattano nuovamente la sfida: 2-2. Entrambe le squadre provano a fare proprio il bottino pieno; le chance maggiori le hanno i locali ma, ancora una volta su schema da calcio da fermo, èa segnare il 2-3 finale.Salgono, quindi, aottenuti sin qui in campionato dalla compagine della presidentessasettima a pari merito con l'Audax Rutigliano. Un bottino che i biancoverdi vogliono provare ad incrementare sabato 9 novembre quando, tra le mura amiche, arriveranno le. Fischio d'inizio alle ore 16.00.