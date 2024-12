La Jovis Naio cala il pokerissimo e si prende il secondo posto in C2

Pronostico ampiamente rispettato dalla nuova vice capolista: il nettorifilato lontano dalle mura di casa all'Azetium Rutigliano ultimo in classifica nel girone B di serie C2 vale il secondo posto in classifica per i biancoverdi. 16 punti a tre turni dal giro di boa, frutto di 5 vittorie e un solo pareggio.Nell'ottavo turno, i ritmi sono piuttosto blandi - considerata la superficie di gioco - ed il pallino del gioco è costantemente nelle mani degli ospiti: sterili, tuttavia, i tentativi di fare male agli avversari. A dirla tutta è il Rutigliano ad avere le chance (due) più clamorose, ma i padroni di casa sprecano. Ad una manciata di istanti dal termine della prima frazione, finalmente, il risultato si sblocca con una conclusione da fuori da parte diche vale lo 0-1 con cui si va all'intervallo.La ripresa è ancor più appannaggio della Jovis Natio, brava finalmente a concretizzare le numerose palle da gol create;prima (0-2) ed uno straripantepoi (0-3) indirizzano definitivamente la contesa a metà del secondo tempo. Approfittando della superiorità numerica (doppio giallo per l'Azetium),trova la rete dello 0-4; poco prima del fischio finale c'è gloria pure per, servito perfettamente da Carlucci (0-5). Pokerissimo biancoverde.Prova di forza per i ragazzi della presidentessache vale il secondo posto a -3 dal Monte Sant'Angelo. Un'iniezione di fiducia importante, anche in vista del match di martedì: i biancoverdi saranno impegnati sul campo delnel primo match del triangolare che vale il pass per le