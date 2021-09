L’Iris torna a Taviano con l’obiettivo dei titoli regionali

Nuovo appuntamento con i campionati regionali per la, impegnata oggi e domani al PalaSport Parco Ricchiello di Taviano, evento organizzato dalla Doria Gym. Sulla pedana leccese si parte sabato 25 con la 2^ prova regionale del campionato di Specialità Gold.Per l'Iris scenderanno in pedana per la categoria J1 (2008)(Bisceglie),(Bitonto) e(Bitonto). Per la categoria J2-J3 (2007-2006)(Carbonara) e(Bisceglie); per la categoria S (2005)(Bitonto) e(Bitonto).Subito dopo, spazio alla 2^ prova del Trofeo Giovani Promesse, una nuova gara sperimentale pugliese voluta da direzione tecnica e team manager. Per il sodalizio presieduto daci saranno,(2012, Modugno),(2012, Bisceglie),(2011, Barletta),(2011, Bisceglie),(2010, Bisceglie),(2009, Bisceglie),(2009, Bisceglie) e(2009, Molfetta).Weekend che si chiude domenica 26 con la 2^ prova regionale del campionato individuale Allieve Gold con(2009, Bitonto) presente nella categoria A4, a seguire la 2^ prova regionale del campionato individuale Junior/Senior Gold a cui prenderanno parte la J2(2007, Molfetta), la J3(2006, Bisceglie) e le due Senior 2005(Giovinazzo) e(Barletta).Tecnici accompagnatori della spedizione salentina sarannoLa seconda prova delle varie categorie andrà ad assegnare il titolo di campionessa regionale (per ogni fascia d'età) e le ammissioni alla fase di Zona Tecnica (ex campionato interregionale).