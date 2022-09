L’Iris porta a casa due podi dalla "Armonia D'Abruzzo Cup"

Due su due per la. Il team pugliese manda a podio entrambe le ginnaste che hanno preso parte al torneo internazionale per clubdisputatosi lo scorso weekend al palazzetto dello sport Giovanni Paolo II di Pescara.Nella categoria Allieve,chiude al secondo posto con il punteggio di. Vittoria perFlavia Cassano (Tersicore/41.250), terzo posto per Iris Vecchiotti (Ritmica Aurea Alba Adriatica/38.150).Buona prestazione anche perche nella categoria Junior ottiene un terzo posto finale con il punteggio di. Primo posto ottenuto da Enrica Paolini (Armonia d'Abruzzo/117.300), seconda Francesca Pia Pollio (Ginnastica Moderna Legnano/99.500).Un primo bilancio tutto sommato positivo nel giudizio per i tecnici accompagnatoriMateriale utile per affinare il lavoro da svolgere poi giornalmente in palestra.