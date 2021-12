L'Emmebi Futsal corsaro chiude il 2021 con una vittoria

L'chiude in bellezza il 2021, espugna l'ostica erba artificiale di Poggiorsini (il risultato finale con la doppietta di un De Palma sugli scudi) e conquista la terza vittoria di fila, la settima vittoria stagionale di una squadra che non conosce mezzi misure: sette vittorie, tre sconfitte e nessun pari.Nell'undicesimo turno del girone A di serie C2, il primo tempo si svolge a ritmi bassi con le squadre intimidite dalla temperatura gelida che si scaldano girando il pallone a turno senza mai affondare. I locali con astuzia trovano il vantaggio (1-0), l'Emmebi reagisce bene al gol subito e comincia ad attaccare con una certa frequenza. Finalmente riesce a trovare il pari a pochi minuti dal termine conabile con un tiro al volo a schiacciare la palla sotto le gambe del portiere.La seconda frazione è l'opposto della prima. Al 2-1 del Poggirsini, risponde: 2-2. È ancora la compagine di casa a riportarsi in vantaggio, ma dal limite il bolide diristabilisce la parità per il 3-3. I murgiani sembrano stremati dal ritorno del Giovinazzo che mette la freccia e passa in vantaggio con(3-4). Mette la quintarealizzando il gol del bis personale a porta vuota, 3-5. Si rifà sotto il Poggiorsini ma il gol del 4-5 finale è soltanto per le statistiche.Si congedano alla grande i boys del presidenteche, dopo aver consolidato il quinto posto, possono ora affrontare la sosta delle festività con tre punti in più in classifica, rimanendo in corsa per le prime posizioni. Si torna in campo sabato 8 gennaio alle ore 16.00 nella tana della vice capolista Cus Bari.