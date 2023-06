L'AFP Giovinazzo U23 si gioca la finale scudetto

Serviva una vittoria contro il Viareggio al Correggio, ma questa mattina, 18 giugno, i ragazzi di mister Farinola non sono riusciti nell'impresa, uscendo sconfitti per 4-0 e dicendo addio ai sogni di gloria. L'AFP Giovinazzo è dunque in finale scudetto.Alle 18.00, quindi, il PalaPansini ospiterà la finalissima per il titolo di categoria U23 tra i biancoverdi di casa nostra e lo Scandiano, preceduta alle 16.00 dalla sfida proprio tra Viareggio e Correggio. In classifica l'AFP Giovinazzo è finita seconda a 10 punti, dietro lo Scandiano a quota 12, mentre gli emiliani del Correggio ed i versiliani del Viareggio hanno concluso terzi appaiati a 9 punti.«I nostri ragazzi - si legge in una nota del club biancoverde - si giocheranno il titolo di campioni d'Italia e servirà il pubblico delle grandi occasioni. È inutile dire che il PalaPansini pieno potrebbe risultare decisivo, aiutiamo i nostri ragazzi nell'impresa, facciamo valere il fattore campo e portiamo a termine una stagione fantastica», è l'appello lanciato agli sportivi giovinazzesi per la verità piuttosto freddini.Occasione storica, occasione da non perdere per rimpinguare il palmares di una società gloriosa che punta alla rinascita completa.