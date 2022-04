L’AFP Giovinazzo spreca la prima dei play-off

Sono cominciati iin. Per gli, l', in virtù della classifica finale della regular season, è stata abbinata alcon cui aveva già pareggiato all'andata e al ritorno e con cui condivideva il numero di punti.Lo spettacolo della gara di andata, disputata al PalaPansini, non ha tradito le aspettative.I primi a passare in vantaggio sono i padroni di casa conservito da Correa Mura davanti alla porta. Un minuto dopo l'argentino viene disturbato in area e gli arbitri concedono un rigore, segnato dasolo nella ripetizione della battuta. Al 9' accorcia le distanzecon un tiro dalla distanza mentre Dilillo colpisce il palo. Proprio allo scadere, i biancoverdi sono riversati in attacco per una ripresa del gioco ma una palla persa diventa assist perfetto perche manda le squadre negli spogliatoi sul 2-2.Nella ripresa, gli ospiti commettono il decimo fallo, non sanzionato con il cartellino blu, si scatenano veementi proteste che si concludono con il tiro diretto di Correa Mura stampato sul palo e con la pallina bloccata sulla linea nella ribattuta. Dagostino si fa rubare palla in attacco e perde il confronto sulla velocità conche firma il vantaggio materano, prima di sbagliare il tiro diretto per decimo fallo AFP. Al 18'effettua un tiro che il portiere avversario non riesce a bloccare e la pallina oltrepassa lentamente la linea di porta. Lo stesso Dilillo serve Correa Mura per il nuovo momentaneo vantaggio ma ben presto sempre Vargas riporta la situazione in parità con il suo quarto gol di serata. A pochi secondi dalla sirena, gli uomini allenati dall'excommettono fallo ma gli arbitri Carmazzi e D'Alessandro decidono che si tratta del quindicesimo dopo molta esitazione che surriscalda l'atmosfera. Correa Mura si fa ipnotizzare dal portiere e non sfrutta un'occasione d'oro.Il match terminacon tanto spettacolo ma anche tante occasioni sprecate sotto porta.Ora ci si gioca tutto nella gara di ritorno prevista per il, con il supporto dei tanti giovinazzesi che sicuramente approfitteranno della festività per sostenere la squadra nell'unica trasferta alla portata.